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Амброзия трёхраздельная наступает на Орел

Фитосанитарная зона достигла 43 гектаров.


Амброзия трёхраздельная наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, снижая урожайность. Кроме того, ее пыльца - сильнейший аллерген. Пыльца разлетается на расстояние до двухсот метров. В одном взрослом растении около 10 тысяч семян. Амброзия любит влагу и тепло. Так что сейчас для нее идеальные условия. Но еще есть время, чтобы ее уничтожить - до начала цветения осталось 2-3 недели. Уничтожением вредного растения должна заниматься администрация города. Как отметили в управлении Россельхознадзора, работа проводится, но не в полном объеме - где-то очаги выкосили, а где-то оставили.

Кстати, за неведение борьбы с карантинными сорняками предусмотрена административная ответственность - штрафы от 5 до 10 тысяч на юридическое лицо. Предусмотрена ответственность и для физических лиц.

Специалисты советуют: на своих участках лучше не допустить распространения опасного сорняка, едва показавшиеся побеги надо выдирать с корнем. Если время упущено, и амброзия разрослась, сначала лучше скосить вредные заросли, а затем обработать гербицидом сплошного действия. И не ослаблять контроль. Но вот именно с контролем и возникают сложности. Семена амброзии в почве могут ждать своего часа 10 лет.

Своя клумба из амброзии, и не маленькая, есть по улице Холодной в районе дома №10. Всходы вредного сорняка обнаружены и рядом с детским садом № 3. Как пояснила исполняющая обязанности заведующей учреждением Татьяна Торубарова, на территории детского сада амброзии нет, а вот по периметру она произрастает.

С каждым годом число плантаций амброзии на Орловщине увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому на борьбу с ней должны быть брошены все силы соответствующих служб и ведомств.

Кстати, в регионе выявлены очаги и повилики полевой. Установлено 67 карантинных фитосанитарных зон. «Желтая паутина», так ее еще называют, состоит из нитевидного стебля. Он обвивается вокруг растения и внедряет в него свои ткани. После этого растение больше не спасти. В почве семена повилики сохраняют всхожесть не менее 8 лет.


Вести-Орёл
8 июля 2020 года
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