В июле в Орле планируют перейти на раздельный сбор мусора

Региональный оператор по обращению с отходами Орловской области «Зеленая роща» разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов.

План внедрения раздельного сбора отходов рассчитан на четыре года и разделен на три этапа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании

В июле 2020 года планируется запуск первого этапа. Уже закуплены 70 контейнеров. Они по согласованию с региональным правительством будут установлены на семи площадках областного центра.

«Вместе с установкой контейнеров будет дорабатываться нормативно-правовая база с целью интеграции проекта с действующими нормативно-правовыми актами»,— отметили в «Зеленой роще».

О переходе на второй и третий этап не сообщается.