В июле в Орле планируют перейти на раздельный сбор мусора

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В июле в Орле планируют перейти на раздельный сбор мусораРегиональный оператор по обращению с отходами Орловской области «Зеленая роща» разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов.
План внедрения раздельного сбора отходов рассчитан на четыре года и разделен на три этапа, пишет «Коммерсантъ»
со ссылкой на представителя компании
В июле 2020 года планируется запуск первого этапа. Уже закуплены 70 контейнеров. Они по согласованию с региональным правительством будут установлены на семи площадках областного центра.
«Вместе с установкой контейнеров будет дорабатываться нормативно-правовая база с целью интеграции проекта с действующими нормативно-правовыми актами»,— отметили в «Зеленой роще».
О переходе на второй и третий этап не сообщается.
Орловское Информбюро
8 июля 2020 года