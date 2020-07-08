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Сегодня орловские семьи поделились секретами счастья с депутатами облсовета

Сегодня - День семьи, любви и верности. В Орле есть не один десяток семей, которые этот праздник считают одним из самых главных в жизни. Именно к тем, кто живет в любви и взаимопонимании долгое время, отправились с поздравлениями и подарками депутаты Орловского облсовета.


История любви супругов Щербина началась еще в школе. После - Игорь Андреевич поступил в военное училище, Нина Андреевна выбрала экономический факультет. Однако уже через некоторое время поняли, что не могут друг без друга. Не поменялось это и спустя 65 лет. Хотя случалось всякое - только место жительства меняли не меньше десяти раз.
 
Пройдя все трудности и радости вместе, воспитав двоих детей и пятерых внуков, они не теряют блеска в глазах и готовы делиться секретами счастливой семейной жизни. Главное правило их семьи - прощать и понимать друг друга.
 
Навестили в этот день почетные гости и еще несколько пар, для которых любовь и верность в совместной жизни - главные ценности. Среди них семьи заслуженного работника физической культуры России Евгения Ивановича Гоголевского, а также ветерана Виктора Федоровича Копытова.
 
Сами виновники торжества признавались: какие бы испытания им не преподносила судьба, они точно знали, что если вторая половинка будет рядом, то со всем справятся.
 
Поздравления от имени депутатов регионального парламента принимали также семьи Николая и Антонины Кутузовых, Виктора Копытова и Валентины Винцевич, Василия и Натальи Сваловых, Александра и Светланы Гераськовых, Александра и Анны Зюгановых. Они прожили в браке не один десяток лет. Многие уже отметили золотую и бриллиантовую свадьбы.
 
В этот торжественный день супруги были награждены Почётными грамотами Орловского областного Совета, праздничными тортами и подарочными наборами.
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Семья это главное. Семья это опора каждого человека. Семья, дети - это самое важное, ради чего мы живем, работаем, созидаем. Когда крепкая семья, то будет крепкое государство. И я искренне хотел бы поздравить всех с этим прекрасным праздником».
 
Принимали поздравления также семьи Сосковского и Шаблыкинского районов.
 
Семейные пары получили памятные подарки, Почётные грамоты регионального парламента — за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, а также медаль «За любовь и верность».



Юлия Опанасюк
8 июля 2020 года
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