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Успейте оплатить НДФЛ по декларациям за 2019 год

Срок уплаты налога на доходы физических лиц по декларациям 3-НДФЛ за 2019 год истекает 15 июля.


При этом декларационная кампания, в рамках которой орловчанам необходимо отчитаться о полученных в прошлом году доходах, в соответствии продлится до 30 июля.
 
В ИФНС России по городу Орлу уже поступило 21684 деклараций по форме 3-НДФЛ. При этом 2645 деклараций предоставлены той категорией лиц, которые обязаны отчитаться о своих доходах. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками и подлежащая доплате в бюджет, составляет более 5,1 млн. рублей.
 
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию ФНС России по адресу постоянной регистрации физического лица. Если декларация подается в связи с получением налоговых вычетов, то сделать это можно в любое время после окончания года, в котором были понесены расходы. 

Налоговая декларация 3-НДФЛ может быть представлена следующими способами: 

- через Личный кабинет на сайте ФНС России; 
- непосредственно в налоговый орган лично или через представителя по доверенности, заверенной нотариально; 
- по почте;
- через МФЦ;
- через портал государственных услуг (при условии наличия подтвержденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи).



Орловское Информбюро
8 июля 2020 года
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