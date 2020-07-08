Успейте оплатить НДФЛ по декларациям за 2019 год

Срок уплаты налога на доходы физических лиц по декларациям 3-НДФЛ за 2019 год истекает 15 июля.

При этом декларационная кампания, в рамках которой орловчанам необходимо отчитаться о полученных в прошлом году доходах, в соответствии продлится до 30 июля.

В ИФНС России по городу Орлу уже поступило 21684 деклараций по форме 3-НДФЛ. При этом 2645 деклараций предоставлены той категорией лиц, которые обязаны отчитаться о своих доходах. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками и подлежащая доплате в бюджет, составляет более 5,1 млн. рублей.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию ФНС России по адресу постоянной регистрации физического лица. Если декларация подается в связи с получением налоговых вычетов, то сделать это можно в любое время после окончания года, в котором были понесены расходы.



Налоговая декларация 3-НДФЛ может быть представлена следующими способами:



- через Личный кабинет на сайте ФНС России;

- непосредственно в налоговый орган лично или через представителя по доверенности, заверенной нотариально;

- по почте;

- через МФЦ;

- через портал государственных услуг (при условии наличия подтвержденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи).