Школьные линейки 1 сентября пройдут по-новому

Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном, а измененном формате для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Сергей Кравцов: «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс».

При этом министр не уточнил, в каком именно формате пройдут праздники в школах.