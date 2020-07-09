Школьные линейки 1 сентября пройдут по-новому

|
|
Школьные линейки 1 сентября пройдут по-новомуШкольные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном, а измененном формате для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Сергей Кравцов: «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс».
При этом министр не уточнил, в каком именно формате пройдут праздники в школах.
Орловское Информбюро
9 июля 2020 года