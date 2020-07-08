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В районах Орловской области медленно реализуются муниципальные проекты

Об этом сегодня шла речь на совещании губернатора с главами районов. Совещание прошло в формате видео-конференции.


На муниципальные проекты в 2020 году выделено немногим меньше двух миллиардов рублей. 
 
Лидером по темпам освоения финансирования на реализацию нацпроектов в Орловской области является Малоархангельский район. Там освоено 100% от запланированного объема или 2,3 млн рублей. Чуть меньше половины освоили в Ливенском районе. Также в тройку лидеров вошел Орловский район. 17 муниципалитетов ещё не начали освоение бюджетных средств. 
 
Отстаёт реализация программ по расселению аварийного фонда, содействию занятости женщин - это два контракта по строительству яслей в Орле. А также проект «Успех каждого ребёнка», в рамках которого в этом году должно быть создано 430 новых мест для детей в системе дополнительного образования.



Антон Киселёв
8 июля 2020 года
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