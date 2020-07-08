В этом году в Орле отремонтируют парк Победы и сквер Комсомольцев Работы будут вестись в рамках проекта «Народный бюджет».





Эти объекты выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования. Работы начнутся уже в сентябре. А в 2021 году продолжится благоустройство Детского парка, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



