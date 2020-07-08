Александр Мисуркин запустил познавательный проект «Космос не ждёт!» В прямом эфире в соцсетях каждую неделю космонавт рассказывает о новостях мира космоса. Проект поддержан Московским Музеем космонавтики.





Каждую неделю Александр Мисуркин публикует Топ-5 новостей ракетно-космической отрасли.

В новом выпуске программы «Космос не ждёт»:

- Когда первый космический турист выйдет в открытый космос? - Каким будет вклад Канады в освоение Луны? - Сколько будет стоить «космическое» путешествие от компании Virgin Galactic?





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



