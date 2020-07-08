В Орловской области более 60 супружеских пар получат медаль «За любовь и верность»

Сегодня отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не позволила провести в Орле традиционное чествование семей.

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности проходят на территориях муниципальных образований Орловщины с 8 июля в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Более 60 орловских супружеских пар получат общественную награду - медаль «За любовь и верность», а также грамоту организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области