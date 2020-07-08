Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- С виду - безобидная, на самом деле - очень опасная. Амброзия трёхраздельная заняла в Орле уже больше 40 гектаров. Как бороться с сорняком?





- Молодые начинают и выигрывают. Как готовятся к чемпионату профмастерства члены сборной команды региона? Об этом сегодня они рассказали губернатору и нашей съемочной группе.





- Сегодня в День семьи, любви и верности мы пообщались с самыми крепкими семьями Орла и узнали их секреты счастливой жизни.





- В Орле открылась Ледовая Арена. Как сегодня работает спорткомплекс, расскажем в «Вестях».