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Михаил Вдовин: Учеба в зрелом возрасте – сложный процесс

20 сентября 2020 года Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации отмечает 10-летие со дня образования. В преддверии юбилея первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин поделился впечатлениям от студенческих лет в Академии и дал совет с чего начинать путь в политике.


Построив карьеру в Вооруженных силах и МЧС, дослужившись до высокого офицерского звания полковник, вы перешли на государственную гражданскую службу, где сегодня занимаете одну из ключевых должностей в регионе. Каким для вас был этот путь?

Путь этот для военного человека сложный, прежде всего в эмоциональном плане. Посвятив всю жизнь службе по Армейскому уставу, сложно далась перестройка на новый ритм.

У меня два высших военных образования: Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск и Военно-инженерная академия имени В.В. Куйбышева. Нас учили абсолютно другим вещам, не тому, что актуально для политики. Когда я перешел на гражданскую службу и стал депутатом, заместителем председателя городского совета народных депутатов, мне стало не хватать знаний. Сомнений не было, и я поступил в Академию госслужбы (сейчас Среднерусский институт управления – филиал РАНХИГС), о чем совершенно не жалею.

Какими были ваши студенческий годы?

Порой бытует мнение, что чиновники не учатся: поступил и все им ставят просто так. Я пришел за новыми знаниями, и от первого до последнего года учился сам, сдавал зачеты, курсовые работы, экзамены. Помню свою курсовую работу «История развития предпринимательства в Российской Федерации», во время защиты которой я поспорил с преподавателями, который высказал ряд замечаний. Преподаватель высказался в адрес чиновников, что им помогают, за них учатся. Мне стало обидно, за две ночи переработал и пришел вновь на защиту. Получил несколько формальных вопросов, которые не позволяли в полной мере раскрыть суть темы работы, однако сам изложил материал.

За время учебы было очень много интересных лекций, преподаватели часто предлагали нетрадиционные способы подачи материала, вроде бизнес игр, тренингов. Учеба в зрелом возрасте достаточно сложный процесс – это я понял на собственном опыте. Я горжусь, что являюсь выпускником Президентской Академии. Эмоции при получении диплома с отличием были похожи на те, что я испытал при получении первого высшего образования в военном училище. Пользуясь случаем хочу поздравить РАНХИГС с 10-летием со дня образования.
Повестка дня в политике постоянно меняется. Какой бы совет вы дали начинающим управленцам? С чего им начать построение карьеры на государственной гражданской службе?

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХИГС хороший научный потенциал, опытные преподаватели с энциклопедическими знаниями, однако не хватает связи теории с практикой.

Мы – практики, и порой у людей, находящихся долгое время во власти, «замыливается глаз» и создается обманчивое впечатление, что они знают все. Эту мысль от себя надо гнать. Считаю, что нам необходимо укрепить связь между политической практикой и академической теорией.
Для молодых, начинающих управленцев, важно своевременно задаться целью пойти во власть. Первый курс института позволяет получить теоретические основы управления, базу дальнейшей работы, а затем практика. В Администрации области – это не формально, а работа, где даются дополнительные задания, и мы ждем предложений по совершенствованию работы областного совета.

Ключевым же во власти является то, чему не учат в вузах – уважение людей, стремление помогать им, становление этих качеств идет из семьи. Если этого нет, то будет весьма сложно, ведь люди чувствуют равнодушие и формальное отношение.


9 июля 2020 года
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