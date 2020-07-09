От COVID-19 в Орловской области скончались еще два человека На сегодня число заболевших – 43.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 9 июля выявлено 43 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1332. Выздоровели – 3476. Умерло - 75 человек.





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



