Еще раз про COVID-19 При каких симптомах можно заподозрить у себя коронавирус? Что нужно делать, если появились симптомы? Всегда ли человеку с симптомами коронавируса выполняется тест на COVID-19 и сколько раз? В течение какого времени выполняется тест на коронавирус? Если тест положительный, какие правила должен выполнять заболевший и его семья? На эти и другие вопросы ответила замруководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова.





Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией больше 90% приходится на взрослое населения. И только 8% - на детей до 17 лет.



При каких симптомах можно заподозрить у себя коронавирус?

- Заподозрить коронавирус можно при наличии таких симптомов как слабость, общее недомогание, повышение температуры тела выше 38,5 градусов, появление кашля, в основном сухого. Плюс ко всему нужно понимать, что инфицирование должно было где-то произойти. Если человек знает, что он не использовал средств индивидуальной защиты, посещал общественные места, или ездил в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, или общался с родственниками, которые ранее заболели, или общался с теми, кто недавно вернулся из стран дальнего и ближнего зарубежья, из стран, неблагополучных по коронавирусу, то это также повод предположить, что это коронавирусная инфекция.

В дальнейшем появляются такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка. Они будут говорить уже о развитии заболевания коронавирусной инфекции.



Что нужно делать, если появились симптомы коронавируса?

- Если появились симптомы коронавируса, существуют непреложные правила. Прежде всего, необходимо оставаться дома, прекратить контакты со здоровыми людьми. В помещение, где проживает заболевший, провести дезинфекционные мероприятия и частое проветривание. Использовать заболевшему нужно только индивидуальные личные вещи. Внимательно следить за состоянием своего здоровья. И самое главное - вызвать врача на дом. Не искать самому возможности проведения, например, рентгена или КТ, не надо обращаться в частные медицинские центры. Нужно просто остаться дома и ждать врача.



Всегда ли человеку с симптомами коронавируса выполняется тест на COVID-19 и сколько раз?

- С симптомами - выполняется всегда. Количество тестов зависит от состояния человека. Если состояние ухудшилось, врач назначает заболевшему тестирование. Если заболевание протекает стандартно, то есть без ухудшения состояния, то тестирование проводится на 8-10 день и на 12 день. Эти дни определены как дни, когда вирус в наибольшей степени накапливается в организме.



В течение какого времени выполняется тест на коронавирус?

- Согласно санитарным правилам профилактики новой коронавирусной инфекции лаборатория, которая проводит исследование на маркеры-возбудители COVID-19, должна передать результаты незамедлительно после завершения лабораторных исследований, но не позднее 24 часов. Это означает, что медорганизация, которая направила биологический материал на исследование, получит из лаборатории результаты тестирования на следующие сутки.



Если тест положительный, какие правила должен выполнять заболевший и его семья?

- Если тест положительный и пациента оставили дома, то необходимо обеспечить условия изоляции. Дело в том, что госпитализировать заболевшего можно не только по клиническим показаниям, но и в случае если нет возможности обеспечить изоляцию от других членов семьи. Если возможности изолировать нет, то человека могут госпитализировать по эпидемиологическим показаниям. Например, если человек проживает в общежитии, и у него нет возможности обеспечить режим изоляции. Или он проживает в густонаселенной квартире. Но есть случаи, когда домочадцы решают вопрос по созданию условий для заболевшего - или уходят на другую квартиру, или в обсерватор.



Если тест отрицательный, но симптомы очень сильно напоминают COVID, тест повторяется?

- Да. Тест повторно, в любом случае, будет взят на 8-10 и потом контрольный на 12 день. Но таких случаев минимальное количество. Наверное, это скорее исключение.



Как проходит лечение пациента в зависимости от стадии заболевания?

- Лечит пациентов медицинская организация. Человек лечится либо на дому, это разрешается методическим рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, либо он получает лечение в инфекционном стационаре, либо в перепрофилированном стационаре в настоящее время под инфекционный стационар. И в зависимости от состояния пациента корректируется лечение.



Когда пациент и его семья могут свободно выходить на улицу или контактировать со своими знакомыми? При каких условиях заканчиваются карантинные мероприятия?

- Исходя из тех нормативно-правовых документов, которые на сегодня существуют, пациент будет считаться безопасным после снятия его с медицинского наблюдения. Как правило, если это бессимптомное течение, а у нас 21% случаев коронавирусной инфекции протекает без симптомов, то через 14 дней его снимут с медицинского наблюдения при наличии одного отрицательного теста.



Что должен делать человек, который контактировал с заболевшим?

- Контактировавший с заболевшим также находится в режиме самоизоляции. Узнают о контактах от заболевшего, для того чтобы можно было своевременно провести противоэпидемические мероприятия. Контактное лицо также остается дома на 14 дней. Если симптомы не проявляются, то контактное лицо контролируется на 8-10 день с помощью теста на коронавирус. Если появляются симптомы, то проводится еще один тест при появлении симптом и далее еще два контрольных теста. В любом случае, если это работающий человек, то он имеет больничный лист и 14 дней находится дома в режиме самоизоляции.



Где сегодня человек самостоятельно может сделать тест на COVID без назначения врача?

- На территории региона работают частные медицинские организации, которые проводят тест на коронавирус. Такая информация есть в интернете, там можно уточнить адреса и сделать такой тест самостоятельно. Хотя при отсутствии симптомов, при отсутствии контактов, при соблюдении мер безопасности не всегда это имеет смысл.



Если у кого-то есть вопросы по организации оказания медицинской помощи при заболевании коронавирусной инфекцией, куда можно обратиться?

- Работает горячая линия департамента здравоохранения Орловской области. Также работает горячая линия в управлении Роспотребнадзора по Орловской области: 42 81 92.





Елена Литинская

9 июля 2020 года



