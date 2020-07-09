Губернатор Андрей Клычков встретился с новым прокурором Орловской области Владиславом Малкиным Рабочая встреча состоялась в областной администрации 9 июля.





Нового прокурора Орловской области представил замначальника управления Генпрокуратуры РФ в ЦФО - начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Шляпужников. Он представил Владислава Малкина как опытного руководителя. До назначения в наш регион он занимал должность первого зампрокурора Краснодарского края.



Как сообщает информационный портал Орловской области, во время встречи Владислав Малкин отметил, что среди приоритетных задач областной прокуратуры помимо борьбы с преступностью, вопросы своевременной выплаты заработной платы, денежных выплат медицинским и социальным работникам, работающим с больными коронавирусом, защита прав граждан в сфере ЖКХ, защита прав участников долевого строительства.





Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



