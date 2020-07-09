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Может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер?

На этот вопрос «Российской газете» ответил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.


Как известно, жаркую погоду лучше пережидать в прохладном помещении. Однако зачастую даже открытые окна не спасают от жары. Помогают в этом пережить духоту кондиционеры. Но в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции многие опасаются их эксплуатировать. Есть мнение, что через кондиционеры в помещение может проникнуть коронавирус.

Так может ли коварный вирус проникнуть через устройства кондиционирования? Теоретически - да, пояснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре. Но при определенных условиях.

Михаил Лебедев, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора: «Коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Он живет внутри человека. Какое-то время на фильтре кондиционера он теоретически жить может, но это будет совсем недолго. Другое дело, что кондиционеры после зимы в любом случае надо тщательно обрабатывать, в том числе делать бактерицидную обработку, потому что, помимо коронавируса, там могут быть бактерии. Но есть один момент: кондиционер забирает воздух из помещения и частично выдает его, а для профилактики коронавируса все-таки эффективнее полностью проветривать, открывать окна. Кондиционер, к сожалению, полный воздухообмен не может обеспечить. Когда погода позволяет, лучше держать окна открытыми».

Но не стоит забывать про еще один важный момент: кондиционер дует в определенном направлении, и если под ним стоит больной человек и чихает (обычно 1,5-2 метра опасный диапазон), то кондиционер может распространить аэрозоль после чихания на более дальнее расстояние порывами воздуха.

Как отметил эксперт, Роспотребнадзор не рекомендует использовать кондиционеры в медицинских учреждениях, чтобы не разносить дополнительно инфекцию.


Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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