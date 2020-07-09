В Орловской области подростка убило током Трагедия произошла накануне в Покровском районе. Возбуждено уголовное дело.





Следствием установлено, что 8 июля 2020 года в населенном пункте Вепринец Покровского района 16-летний подросток во время прогулки получил электротравму при соприкосновении с оборванным проводом линии передачи электроэнергии. От полученного поражения электрическим током несовершеннолетний скончался на месте происшествия.



Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководителем следственного управления на личный контроль. Расследование продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



