Карта распространения COVID-19 в Орловской области В регионе на сегодня 43 новых случая коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 9 июля в Орловской области зарегистрированы 4883 случая заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1332 человека, выздоровели 3476 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2340 жителей Орла, 543 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 509 – в Орловском районе, 141 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 109 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, 68 – в Верховском районе, 66 – в Кромском районе, 65 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 52 – в Покровском районе, 41 − в Должанском районе, 37 – в Троснянском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 19 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

















Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



