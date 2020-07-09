В Ливнах женщина-водитель «подрезала» мотоциклиста

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В Ливнах женщина-водитель «подрезала» мотоциклистаДТП произошло 8 июля в 10:15.
Женщина-водитель, управляя автомобилем Ваз-21102, двигалась по ул. Октябрьской и в районе дома № 29, осуществляя поворот налево, допустила столкновение с мотоциклом WELS под управлением 17-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр обгона. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.
Орловское Информбюро
9 июля 2020 года