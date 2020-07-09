В Покровском районе компания молодых людей улетела в кювет ДТП произошло 8 июля в 13 часов вблизи села Моховое.





21-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ 2104, двигался по грунтовой дороге, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения (госпитализирован). Также пострадали три пассажира: молодой человек 2002 г.р., девушка 1999 г.р. девушка 2002 г.р., все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



