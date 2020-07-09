Две орловчанки лишись 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества.





В полицию с заявлением обратились две орловчанки. Они рассказали, что им на телефоны позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Они предложили им через личный кабинет открыть кредит и затем перевести денежные средства на «безопасный» резервный счет. Выполнив все действия, женщины лишились более 300 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Сотрудники полиции напоминают: звонки из банков поступают с официальных номеров, которые опубликованы на сайте банка или напечатаны на обратной стороне банковской карты. При помощи поискового запроса в сети Интернет Вы можете проверить любой номер телефона на принадлежность к банковской организации. Если Вам звонят с неизвестного номера – насторожитесь! Под любым предлогом прекратите разговор и перезвоните в банк по официальному номеру телефона, указанному на Вашей карте.



Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные и сведения своих банковских счетов и карт. Если Вам предлагают перевести куда-либо Ваши денежные средства, или назвать номер карты и код с ее обратной стороны для отмены операции, а также назвать пароль, который Вы получите через смс – будьте осторожны, это мошенники!



Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



