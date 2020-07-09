Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Владислав Малкин - новый прокурор Орловской области. Сегодня он приступил к работе в нашем регионе.



- Что делать, если появились симптомы опасного вируса? И сколько ждать проведения тестов на Ковид-19? Ответы - в нашем выпуске.



- Четверо смелых и опытных. Орловские пенсионеры сегодня показали навыки владения компьютером.



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Вести-Орёл

9 июля 2020 года



