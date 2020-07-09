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В Орловской области врачей и учителей протестировали на антитела к коронавирусу

Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе еженедельного онлайн-брифинга.


 Иван Залогин: «Мы в преддверии ЕГЭ проводили тестирование по определению антител работников сферы образования. В целом, мы протестировали свыше 1400 человек. В основном, это здоровые люди, не болевшие коронавирусом. Из всего объема мы выявили порядка 3,2% тех, у кого определялся иммуноглобулин G, соответственно, можно говорить о том, что они переболели, и у них сформировался иммунитет. Также у нас проводится работа по тестированию медицинских работников, здесь процент по выявлению иммуноглобулина G у нас выше – он составляет порядка 8,5%. Но мы начнем более массово тестировать уже со следующей недели, поэтому возможно эти проценты будут меняться».



Артемий Лукьянчиков
9 июля 2020 года
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