В Орловской области врачей и учителей протестировали на антитела к коронавирусу Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе еженедельного онлайн-брифинга.





Иван Залогин: «Мы в преддверии ЕГЭ проводили тестирование по определению антител работников сферы образования. В целом, мы протестировали свыше 1400 человек. В основном, это здоровые люди, не болевшие коронавирусом. Из всего объема мы выявили порядка 3,2% тех, у кого определялся иммуноглобулин G, соответственно, можно говорить о том, что они переболели, и у них сформировался иммунитет. Также у нас проводится работа по тестированию медицинских работников, здесь процент по выявлению иммуноглобулина G у нас выше – он составляет порядка 8,5%. Но мы начнем более массово тестировать уже со следующей недели, поэтому возможно эти проценты будут меняться».





Артемий Лукьянчиков

9 июля 2020 года



