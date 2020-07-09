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Иван Залогин сообщил, что будет с койками, развернутыми для пациентов с COVID-19

Руководитель орловского департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал об этом в ходе еженедельного онлайн-брифинга


Иван Залогин:
«В настоящее время у нас из развернутых 967 коек заняты 453, свободно свыше 500. Пока мы с осторожностью наблюдаем за развитием событий, учитывая разворачиваемый коечный фонд. Напомню, что в Мценской ЦРБ и Ливенской ЦРБ койки разворачивались на базе инфекционных корпусов. В больнице им. Боткина и больнице им. Семашко вовлекались корпуса и койки иного профиля. Учитывая освобождаемый коечный фонд, пока мы его не будем перепрофилировать, будем смотреть за ситуацией, но будем обсуждать вопросы возможного возврата. Я думаю, в июле этого точно не произойдет».



Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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