Иван Залогин: «Заболевших нет» Руководитель регионального департамента здравоохранения рассказал о ситуации с заболевшими СOVID-19 членами областного правительства.





Иван Залогин:

«В настоящее время никто из членов правительства не болеет новой коронавирусной инфекцией. Те, кто были ранее больными, в настоящее время выполняют свои должностные обязанности, чувствуют себя вполне прилично. Поэтому ситуация с заболевшими членами правительства Орловской области нормальная. Заболевших нет».





Вести-Орёл

9 июля 2020 года



