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Планируется ли вакцинация детей от коронавируса?

На этот вопрос ответил Глава Минздрава России Михаил Мурашко.


Как пишет RT, глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса.
Михаил Мурашко: «В первую очередь мы должны завершить клинические исследования, и после клинических исследований по результатам будут уже доработаны инструкции по применению».
При этом глава Минздрава сообщил, что в первую очередь должны прививаться группы риска, медицинские работники и ряд служб. Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.


Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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