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Работникам старше 40 лет будут ежегодно давать выходной для диспансеризации

Об этом сообщает «Российская газета».


Как пишет издание, Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от работы граждан от 40 лет в тот день, когда они проходят диспансеризацию.

Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Согласно правительственным поправкам, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.


Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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