В Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходов

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В Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходовОб этом сообщает регоператор «Зеленая роща».
Регоператор обещает, что на центральных улицах города появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО) объёмом 0,9 м³.
На территории Орловской области раздельный сбор отходов будет осуществляться дуальным способом. Теперь отходы будут делиться на «сухие», включающие в себя различные фракции, и «смешанные» - к ним можно отнести бытовой мусор и упаковку, которую нельзя почистить.
Места расположения уже определены:
- у входа в Городской парк культуры и отдыха;
- у входа в сквер «Дворянское гнездо»;
- в начале и в конце Ленинского моста;
- на конечной остановке общественного транспорта в районе озера «Светлая жизнь»;
- на территории сквера «Танкистов»;
- у подвесного моста со стороны Богоявленского собора;
- на площади Ленина, со стороны гостиницы «Салют».
Оранжевые контейнеры предназначены для «сухих» отходов. На каждом баке будет размещена таблица с подсказками, которая напомнит, какие именно виды ТКО можно поместить в бак:
- пластик
- бумага и картон
- стекло
- металл.
Ранее, региональный оператор по обращению с отходами Орловской области «Зеленая роща» разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов. В июле в Орле планируют перейти на раздельный сбор мусора
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Орловское Информбюро
9 июля 2020 года