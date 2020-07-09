В Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходов Об этом сообщает регоператор «Зеленая роща».





Регоператор обещает, что на центральных улицах города появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО) объёмом 0,9 м³.



На территории Орловской области раздельный сбор отходов будет осуществляться дуальным способом. Теперь отходы будут делиться на «сухие», включающие в себя различные фракции, и «смешанные» - к ним можно отнести бытовой мусор и упаковку, которую нельзя почистить.



Места расположения уже определены: у входа в Городской парк культуры и отдыха;

у входа в сквер «Дворянское гнездо»;

в начале и в конце Ленинского моста;

на конечной остановке общественного транспорта в районе озера «Светлая жизнь»;

на территории сквера «Танкистов»;

у подвесного моста со стороны Богоявленского собора;

на площади Ленина, со стороны гостиницы «Салют».

Оранжевые контейнеры предназначены для «сухих» отходов. На каждом баке будет размещена таблица с подсказками, которая напомнит, какие именно виды ТКО можно поместить в бак:



- пластик

- бумага и картон

- стекло

- металл.



Ранее, региональный оператор по обращению с отходами Орловской области «Зеленая роща» разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов. В июле в Орле планируют перейти на Ранее, региональный оператор по обращению с отходами Орловской области «Зеленая роща» разработал «дорожную карту» по запуску раздельного сбора отходов. В июле в Орле планируют перейти на раздельный сбор мусора





Орловское Информбюро

9 июля 2020 года



