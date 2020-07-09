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В сквере Ермолаева в Орле активно ведутся работы по реконструкции

Сегодня ход работ проверил глава администрации Александр Муромский.


Сквер, расположенный напротив завода «Стекломаш», свое имя обрел в прошлом году. Когда-то здесь был фонтан, но от него и следов не осталось. Зато появились клумбы - на них появятся 12 деревьев с подсветкой. Кроме того, в сквере будет высажено 46 кленов, лип и берез в возрасте от полутора до трех лет. Заложена система полива. Видны очертания детских площадок и зоны для тихого отдыха. Из 27 фонарных опор 20 установлено. Территория выложена плиткой. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Точкой в завершении нового облика сквера станет благоустройство проезда. Он в проект попал не сразу, но проектно-сметная документация готова. Проездом займутся после сдачи сквера.

Подрядчик уверяет, что к 5 августа здесь можно будет отдыхать.


Анна Вайсергисер
9 июля 2020 года
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