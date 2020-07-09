В Орле завершается ремонт улицы Розы Люксембург Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Сегодня ход работ на улице Розы Люксембург проверил глава администрации Александр Муромский.



Работы на улице Розы Люксембург близятся к завершению. Тротуарные дорожки готовы, уложен первый слой асфальта. Но комиссию больше интересовало, прочищена ли ливневая канализация. Как заверил подрядчик, к этому планируют приступить на днях.



Александр Муромский глава администрации г. Орла: «В городе Орле 450 километров улично-дорожной сети и только менее 20% оборудованы системой ливневой канализации. Остальные 80%, практически, ее не имеют, и водоотвод происходит по рельефу. Поэтому в рамках реализации нацпроекта БКАД мы обращаем внимание на прочистку существующих ливневок и канализации. Принимаем все меры, для того чтобы обеспечить водоотвод».





Анна Вайсергисер

9 июля 2020 года



