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В Орле завершается ремонт улицы Розы Люксембург

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Сегодня ход работ на улице Розы Люксембург проверил глава администрации Александр Муромский.

Работы на улице Розы Люксембург близятся к завершению. Тротуарные дорожки готовы, уложен первый слой асфальта. Но комиссию больше интересовало, прочищена ли ливневая канализация. Как заверил подрядчик, к этому планируют приступить на днях.

Александр Муромский глава администрации г. Орла: «В городе Орле 450 километров улично-дорожной сети и только менее 20% оборудованы системой ливневой канализации. Остальные 80%, практически, ее не имеют, и водоотвод происходит по рельефу. Поэтому в рамках реализации нацпроекта БКАД мы обращаем внимание на прочистку существующих ливневок и канализации. Принимаем все меры, для того чтобы обеспечить водоотвод».



Анна Вайсергисер
9 июля 2020 года
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