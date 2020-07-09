В Орле «Чистая вода» на подходе Работы в рамках реализации нацпроекта ведутся на улице Высоковольтной.





Сотрудники «Орелводоканала» подошли вплотную к этапу, когда предстоит присоединить новый участок к уже имеющейся сети. Это остановит работу Южно-Кромского водовода на сутки.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «21 июля в связи с врезкой будет остановлено водоснабжение Заводского и Советского района. И еще, к сожалению, одно неудобство будет - это с 8:00 до 18:00 мы просим прекратить трамвайное сообщение от «Живмаша» до «Химмаша».

Василий Иванов сообщил, что во время отключения для жителей будет организован подвоз чистой воды. Информацию о том, где будут располагаться цистерны, предоставят заранее.





Анна Вайсергисер

9 июля 2020 года



