Владимир Путин: Вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было

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Владимир Путин: Вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не былоОб этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Как отметил глава государства, с точки зрения обеспечения безопасности во время голосования по поправкам к Конституции все было сделано идеально.
Владимир Путин:
«И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение».
Глава государства поблагодарил Эллу Памфилову за хорошо организованную работу.
Владимир Путин:
«Хочу выразить слова благодарности, сказать большое спасибо и от себя, и, конечно, от тех людей, которые принимали участие в голосовании, потому что очень много Вами и Вашими коллегами было сделано для того, чтобы обеспечить их безопасность, и у вас это всё получилось».
Вести-Орёл
9 июля 2020 года