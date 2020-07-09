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В пятницу в Орле откроются кафе и рестораны

С 10 июля в Орловской области предприятиям общественного питания разрешили возобновить работу.


Предприятиям общепита разрешено возобновить работу при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга. 
 
При этом сохранится запрет на проведение торжественных, массовых или досуговых мероприятий, организуемых на их базе, сообщается на портале Орловской области.
 
Это решение принято 9 июля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области .



Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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