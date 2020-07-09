В пятницу в Орле откроются кафе и рестораны

С 10 июля в Орловской области предприятиям общественного питания разрешили возобновить работу.

Предприятиям общепита разрешено возобновить работу при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга.

При этом сохранится запрет на проведение торжественных, массовых или досуговых мероприятий, организуемых на их базе, сообщается на портале Орловской области.

Это решение принято 9 июля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области .