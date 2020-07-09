Мост Дружбы в Орле готовят к открытию

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Мост Дружбы в Орле готовят к открытиюОб этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.
Андрей Клычков:
«Продолжаю информировать вас о ходе ремонта одного из ключевых инфраструктурных объектов города Орла – моста Дружбы. Все работы идут по графику, основной их объём – уже выполнен.
Ведётся благоустройство прилегающей территории. Как я уже говорил, подрядчик принял обязательство по сроку сдачи в эксплуатацию. 3 августа мы планируем открыть этот важнейший элемент транспортной системы и синхронизировать движение в городе.
Будем и дальше держать курс на обновление инфраструктуры области».
Орловское Информбюро
9 июля 2020 года