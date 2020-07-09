«Будем исходить из эпидобстановки» Об очередном снятии ограничений в Орловской области говорили на заседании регионального оперштаба.





Масочный режим остается в тренде. Вот только его по-прежнему игнорируют в общественном транспорте и в ряде предприятий торговли. Но, несмотря на это, с 10 июля вновь заработают кафе и рестораны . Столы должны быть на расстоянии полутора метров друг от друга, если подобное невозможно, нужны перегородки. Но закатить пир на весь мир пока не получится. Проведение банкетов запрещено. Соблюдение правил касается всех, отметил глава региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Могу так сказать, что практика принятия этого решения, в том числе и других регионах, показывает, что иногда наше общественное питание на следующий же день начинают проводить свадьбы и банкеты и все что угодно. При возникновении таких случаев я с легкостью внесу в повестку регионального штаба вопрос о закрытие сферы общественного питания». Проверки проводить обещают, практически, ежедневно. С 13 июля спортсмены снова начнут демонстрировать свои достижения на соревнованиях. Но без зрителей. А вот с открытием детских оздоровительных лагерей решили пока повременить. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Принято решение пока не открывать летнюю оздоровительную кампанию для детей, перенести ее на более поздний период, сохранить карантинный режим для предприятий социального обслуживания, но при этом с 20 июля принять подготовительные мероприятия, для того чтобы начать работу дневных стационаров и медицинских осмотров в наших медицинских учреждениях». Так же в городе готовятся к празднованию 5 августа. Вот только формат будет определен позже.



«Будем исходить из эпидобстановки» - заключили на оперштабе.





Анна Вайсергисер

9 июля 2020 года



