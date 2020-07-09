В Орле продолжается подготовка теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону Первый этап гидравлических испытаний уже прошел.





В этом году из-за пандемии первый этап гидравлических испытаний перенесли и провели в более сжатые сроки. Всего за лето энергетикам предстоит заменить порядка 10 километров тепловых сетей и обновить генерирующее оборудование Орловской ТЭЦ.





Надежда Невматулина

9 июля 2020 года



