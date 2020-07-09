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Сегодня в Орле обсудили законопроект об удалёнке

Сейчас дистанционная работа трудовым кодексом не регламентирована.


Обсуждения поправок проходят по всей стране, ведь на удалёнку из-за пандемии перешли сотни тысяч россиян. Обсудили его и в Орле. Как сообщает сайт Орловского облсовета, в дискуссии приняли участие первый зампред облсовета Михаил Вдовин, зампред Геннадий Сафонов, депутат Людмила Монина, начальник Управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников, президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов, представили бизнес-сообщества, профсюзов и страховщиков Орловской области.
 
Поправки, предложенные в законопроекте, предусматривают три вида работы.
 
Первый — это «дистанционная (удалённая) работа», то есть работа вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя.
 
Второе понятие — это «временная дистанционная (удалённая) работа». Такой режим работы, указано в пояснительной записке к законопроекту, предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
 
Третье вводимое понятие — это «комбинированная дистанционная (удалённая) работа».
 
Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы все сошлись во мнении, что законопроект о дистанционной (удалённой) работе своевременен и необходим. Но я считаю, что вводить «удалёнку» в качестве постоянной практики нецелесообразно. Разрозненный коллектив не в состоянии решать сложные задачи, и это может привести к серьёзным последствиям. Все поступившие в ходе обсуждения предложения будут систематизированы и направлены нашим коллегам в Государственную Думу».



Орловское Информбюро
9 июля 2020 года
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