Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Уровень госпитализации снизился. Больше половины коек для ковид-пациентов в регионе свободны. Статистка заболеваемости - в нашем эфире.





- Полтора метра друг от друга и пока без шумных торжеств и банкетов. Уже завтра открываются залы в кафе и ресторанах. Мы узнали, какие еще послабления вводятся в регионе.





- Прокуратуру области возглавил Владислав Малкин. Сегодня он приступил к работе. О приоритетных задачах ведомства рассказал главе региона.





- Проблема ливнёвок, новый водовод и преображение общественных территорий. Сегодня мы заглянули за строительные леса и узнали о ближайших планах властей.





- Сегодня в Орле обсудили поправки в законопроект о дистанционной работе.