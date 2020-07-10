Сегодня - день рождения футбольного свистка

Впервые он был использован 142 года назад в Англии. Орловский футбольный судья рекомендует во время игры иметь при себе два свистка – на всякий случай.

Орловец Виктор Махрин стал судьей на футбольных матчах семь лет назад. Сначала был ассистентом на бровке с флагом. Спустя два года дорос до главного рефери со свистком. А точнее - со свистками.

Виктор Махрин, футбольный судья: «В игре бывают разные моменты. Может свисток сломаться, может игрок подбежать и куда-то его подальше выбросить. Поэтому лучше перестраховаться и взять как минимум два свистка. У меня таких ситуаций не было, надеюсь, и не будет».

Имя футбольного судьи, впервые взявшего в руки свисток - неизвестно. По одной из версий он был полицейским, для которого маленький, но громкий предмет - привычная вещь в работе. До появления свистка судьи на поле использовали колокольчик или же просто кричали.

Футбол - игра непредсказуемая. На поле может произойти все что угодно. И судья должен решить любую проблему.

Свисток в футболе - вещь классическая. А вот система видеоопределения гола и видеопомощник арбитра - внедряются активно по всему миру, но пока еще новички. Свисток тоже может быть однажды заменен. Но историю надо сохранять.