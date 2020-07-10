С 20 июля в Орловской области планируется возобновление работы дневных стационаров и медосмотров

Вопрос обсудили на заседании регионального оперштаба. При этом особое внимание было уделено вопросам безопасности как медицинских работников, так и самих пациентов.

В частности, речь шла об использовании средств индивидуальной защиты, наличии в медучреждениях необходимого количества антисептических средств, регулярной дезинфекции помещений.

Обязательным условием приема пациентов на госпитализацию и медосмотры станет отсутствие у них коронавирусной инфекции. В одной палате планируется размещать не более двух пациентов, работа стационаров будет осуществляться в две смены.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос о продлении закрытых 14-дневных смен для сотрудников в стационарных учреждениях социального облуживания до 1 сентября, сообщает информационный портал Орловской области.