В центре Орла «Мерседес» снес дорожное ограждение, дорожный знак и врезался в дерево ДТП произошло 9 июля в 17:10





Водитель, управляя автромобилем «Лада Веста», двигался по ул. Пионерской и в районе дома №37 А по ул. Салтыкова-Щедрина произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Е200», который следовал по ул.Пионерской. После столкновения «Мерседес» снес дорожное ограждение, дорожный знак и врезался в дерево. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир «Мерседеса» – женщина 1982 г.р., после осмотра в больнице ми. Семашко отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



