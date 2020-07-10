63-летняя женщина-пассажир пострадала в результате столкновения двух автомобилей ДТП произошло в Орле 9 июля в 23:50.





Водитель, управляя «Лада Ларгус», двигался по ул. Московской и в районе дома №112 допустил столкновение с «Киа Сорренто», которая двигалась впереди в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир «Лады» – 63-летняя женщина. После осмотра в больнице им. Семашко отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



