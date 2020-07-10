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Под Орлом в результате ДТП погиб 23-летний водитель «Ауди»

ДТП произошло 10 июля в 03:30.


Водитель 1997 г.р., управляя «Ауди А4», двигался по автодороге Глазуновка – Тросна – Богородское - Кромы и на 37 км не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля - 17-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении, получила телесные повреждения и была госпитализирована в Детскую областную больницу г.Орла.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил травмы, 1 погиб.


Орловское Информбюро
10 июля 2020 года
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