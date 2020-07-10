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Сегодня орловские выпускники сдают математику - профильный уровень

На ЕГЭ зарегистрировались 1805 участников.


На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Для проведения ЕГЭ по профильной математике организованы 24 пункта на базе образовательных учреждений, для пяти выпускников экзамен пройдет на дому.

Напомним, результаты испытания по профильной математике необходимы для поступления в вузы технической направленности, где математика - базовый предмет.

Во время сдачи ЕГЭ соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по безопасной дистанции, использованию масок, перчаток и обработке рук антисептиком. Результаты станут известны не позднее 24 июля.


Надежда Невматулина
10 июля 2020 года
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