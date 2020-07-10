В Орле пациентов с диагнозом COVID-19 стали реже госпитализировать Из 967 коек больше половины свободны. Кроме того, сейчас активно ведутся работы по увеличению коечного фонда на базе Глазуновской и Новодеревеньковской центральных районных больниц. Есть на Орловщине и районы, «чистые» от инфекции. Об этом рассказал журналистам глава департамента здравоохранения Иван Залогин.





В списке «чистых» районов - Краснозоренский, Колпнянский, Корсаковский. Там нет ни одного пациента с коронавирусом. Еще в семи - статистика по заболевшим остается неизменной вот уже несколько суток. Победивших вирус больше 70% от общего числа заболевших.



Как отметил Иван Залогин, коек для госпитализации в регионе - достаточно. Из 967 больше 500 - свободны. Часть коечного фонда создавалось на базе инфекционных корпусов, часть - в других отделениях больниц. И пока их перепрофилировать - не будут.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Отмечу, что в сравнении с последними неделями снизилось количество госпитализируемых. Оно в разы снизилось по сравнению с пиковыми нагрузками, которые мы испытывали в середине июня».

Тем не менее, соблюдать масочный режим - необходимо. Особенно тем, кто входит в группу повышенного риска. А это люди с сердечнососудистыми и легочными заболеваниями, онкологией, избыточной массой тела, и те, кто старше 60-ти лет. Если вдруг почувствовали симптомы простуды, лучше вызвать врача на дом.



Что касается поликлиник, то прием специалистов планируют возобновить в полном объеме.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы планируем в ближайшие недели полностью вернуть поликлиники к той работе, которая была до ковида. Для этого сейчас проводятся соответствующие мероприятия. Как только эпидемиологическая обстановка в регионе позволит, поликлиники полностью вернутся».

Подняли на брифинге и еще одну тему - нацпроект «Здравоохранение». Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, его реализация продолжается.



К примеру, в этом году было запланировано строительство 32 фельдшерско-акушерских пунктов. Но, благодаря экономии средств, их будет больше.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Департамент совместно с медорганизациями сейчас проводит работу по проведению дополнительного конкурса еще на 11 ФАПов. Если это нам удастся, то регион к концу года сможет заменить аварийные, пришедшие в негодность, - фактически 43 ФАПов».

Кроме того, закупается и новое оборудование - ожидаются поставки современной техники в онкодиспансер, в сердечнососудистый центр, в Ливенскую центральную больницу и в другие медучреждения области.





Мария Семак

10 июля 2020 года



