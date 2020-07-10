пятница 10.07.2020 14:32:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле пациентов с диагнозом COVID-19 стали реже госпитализировать

Из 967 коек больше половины свободны. Кроме того, сейчас активно ведутся работы по увеличению коечного фонда на базе Глазуновской и Новодеревеньковской центральных районных больниц. Есть на Орловщине и районы, «чистые» от инфекции. Об этом рассказал журналистам глава департамента здравоохранения Иван Залогин.


В списке «чистых» районов - Краснозоренский, Колпнянский, Корсаковский. Там нет ни одного пациента с коронавирусом. Еще в семи - статистика по заболевшим остается неизменной вот уже несколько суток. Победивших вирус больше 70% от общего числа заболевших.

Как отметил Иван Залогин, коек для госпитализации в регионе - достаточно. Из 967 больше 500 - свободны. Часть коечного фонда создавалось на базе инфекционных корпусов, часть - в других отделениях больниц. И пока их перепрофилировать - не будут.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Отмечу, что в сравнении с последними неделями снизилось количество госпитализируемых. Оно в разы снизилось по сравнению с пиковыми нагрузками, которые мы испытывали в середине июня».

Тем не менее, соблюдать масочный режим - необходимо. Особенно тем, кто входит в группу повышенного риска. А это люди с сердечнососудистыми и легочными заболеваниями, онкологией, избыточной массой тела, и те, кто старше 60-ти лет. Если вдруг почувствовали симптомы простуды, лучше вызвать врача на дом.

Что касается поликлиник, то прием специалистов планируют возобновить в полном объеме.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы планируем в ближайшие недели полностью вернуть поликлиники к той работе, которая была до ковида. Для этого сейчас проводятся соответствующие мероприятия. Как только эпидемиологическая обстановка в регионе позволит, поликлиники полностью вернутся».

Подняли на брифинге и еще одну тему - нацпроект «Здравоохранение». Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, его реализация продолжается.

К примеру, в этом году было запланировано строительство 32 фельдшерско-акушерских пунктов. Но, благодаря экономии средств, их будет больше.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Департамент совместно с медорганизациями сейчас проводит работу по проведению дополнительного конкурса еще на 11 ФАПов. Если это нам удастся, то регион к концу года сможет заменить аварийные, пришедшие в негодность, - фактически 43 ФАПов».

Кроме того, закупается и новое оборудование - ожидаются поставки современной техники в онкодиспансер, в сердечнососудистый центр, в Ливенскую центральную больницу и в другие медучреждения области.


Мария Семак
10 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.