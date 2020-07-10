В палату - по одному В поликлинике № 3 Орла с начала июля открыта предварительная запись на прием как к узким специалистам, так и терапевтам. Запись - дистанционная.





С 20 июля планируется открыть дневной стационар, физиоотделение и массажный кабинет. Работать отделения будут с соблюдением всех санитарных требований, предписанных Роспотребнадзором.



Валерий Омелюсик, главный врач поликлиники №3 города Орла: «У нас палата обычно на двух пациентов, но мы будем класть по одному. Будет время для санэпидобработки помещений. Поэтому будем обследовать пациентов, все будет работать в плановом режиме. Но будем планировать, кто из пациентов будет посещать дневной стационар».





Юлия Опанасюк

10 июля 2020 года



