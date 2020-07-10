Новых случаев COVID-19 в Орловской области - 47 Всего с начала наблюдений выявлено 4930 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 10 июля выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1309. Выздоровели – 3546. Умерло - 75 человек.





Вести-Орёл

10 июля 2020 года



