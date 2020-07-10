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Орловский экс-полицейский предстанет перед судом за ряд преступлений

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.


Следствием установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, с целью улучшения показателей в работе, склонил своего знакомого безработного жителя города Орла совершить тяжкое преступление, а именно: хранить при себе наркотическое средство. 21 июня 2019 года полицейский, находясь по месту своего жительства со своим знакомым, передал последнему джинсы, в кармане которых было наркотическое средство. После чего обвиняемый привез знакомого в отдел полиции, где задокументировал факт хранения наркотического средства и сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности, на основании которых было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя.

Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
10 июля 2020 года
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