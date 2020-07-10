Орловская молочка может отправляться за рубеж Как сообщает Россельхознадзор, одно из предприятий Орла успешно прошло ветеринарно-санитарное обследование.





Согласно проведенной экспертизе, продукция предприятия соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Украины, Азербайджана и требованиям Евразийского экономического союза. Таким образом, орловский производитель молочной продукции внесен в реестр экспортеров и реестр Таможенного союза со статусом «без ограничений», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



