Орловскую ученицу удалили с ЕГЭ Об этом сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Сегодня орловские выпускники сдавали математику - профильный уровень. На ЕГЭ зарегистрировались 1805 участников. 6 и 7 июля школьники сдавали экзамен по русскому языку.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Экзамены идут сейчас без технических сбоев, и русский язык прошел у нас чисто с технической точки зрения. И сегодня в 10:34 все экзаменационные материалы во всех аудиториях Орловской области были распечатаны, и экзамен начался без технических сбоев. То, что касается наших выпускников, к сожалению, на русском языке у нас было одно удаление. Выпускница была замечена со шпаргалкой, и мы были вынуждены удалить ребенка с экзамена».





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



