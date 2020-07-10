Осторожность или ковидофобия? Как отличить одного от другого, рассказал врач-психотерапевт Орловского областного психоневрологического диспансера Денис Юдин.





Пандемия COVID-19 сказывается не только на тех, кто непосредственно пострадал от вируса. Стресс, связанный с угрозой заражения, влияет на психическое состояние всех людей.



На что сейчас, в связи с пандемией, жалуются люди?

- Есть люди, которые боятся заболеть, у них возникает так называемая ковидофобия. Это уже внесено в печень психических расстройств. Это выражается в том, что люди боятся выходить на улицу, боятся прикасаться к денежным купюрам, боятся прикасаться к дверным ручкам. Некоторые даже боятся врачей. Они думают, что врачи могут их заразить. Разумеется, тревога выражается в том, что люди много об этом думают, мысли их съедают. Люди испытывают страх, у них возникает бессонница, многие впадают в астеническое состояние. То есть, симптомы психического неблагополучия налицо».



Где проходит грань между обычной осторожностью и ковидофобией?

- Есть критерии. Нужно повнимательнее посмотреть на эмоции, которые человек испытывает. Если эмоции интенсивные, продолжительные, если они человека дезадаптируют, то у человека нарушается трудоспособность, ему трудно контактировать с людьми, он замыкается, возникает депрессивная симптоматика. И если эмоция не соответствует ситуации, то она является признаком психопатологии».



Состояние стресса, паники отражается на физическом здоровье человека?

- Ситуация с коронавирусной инфекцией сказывается не только на психическом здоровье, но и на физическом. Многие болезни обостряются. Это хронические заболевания, которыми люди болеют много лет. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, болезни суставов. Разумеется, когда человек находится в неблагоприятной атмосфере, это сказывается на течении этих хронических заболеваний. У людей возникают обострения, и они жалуются на симптомы соматического неблагополучия.



Что вы посоветуете тем, кто обнаружил у себя симптомы ковидофобии?

- Основная рекомендация – принять ситуацию такой, какая она есть. Многие испытывают негативные эмоции из-за того, что не могут примириться с текущей обстановкой. Второе – это внимательно относиться к той информации, которая поступает в связи с этой инфекцией. Тщательно выбирать источники. А вообще лучше поменьше читать об этой болезни. Стоит выбирать для информации официальные сайты Минздрава, официальные правительственные сайты. Третье, что можно порекомендовать, это общаться. Несмотря на режим самоизоляции, общение остается важной частью психического здоровья. И вообще нужно наполнить время самоизоляции каким-то личным смыслом. Если человек бездействует, пассивен, то возникает риск как соматического, так и психического неблагополучия. Должна быть физическая активность. Нужно помнить, что эмоции и тело взаимосвязаны.





Полностью интервью с Денисом Юдиным смотрите в программе Елены Литинской «Пульс».





Елена Литинская

10 июля 2020 года



